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Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında Cagliari ile karşılaşacak

Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında 23 Temmuz'da, Serie A takımlarından Cagliari ile karşılaşacak.

calendar 22 Temmuz 2025 14:20 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Temmuz 2025 14:28
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray, üçüncü hazırlık maçında Cagliari ile karşılaşacak
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Galatasaray Futbol Takımı, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında yarın İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Cagliari ile karşılaşacak.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde kampta bulunan sarı-kırmızılı ekip, "Summer Series Upper Austria" organizasyonu kapsamında 23 Temmuz'da Cagliari ile mücadele edecek. Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da yapılacak müsabaka TSİ 20.30'da başlayacak.

Cagliari müsabakasından sonra Türkiye'ye dönecek Galatasaray, hazırlıklarına tesislerinde devam edecek. Daha sonra RAMS Park'ta iki hazırlık maçı daha oynayacak sarı-kırmızılı ekip, 26 Temmuz Cumartesi günü Fransa ekibi Strasbourg, 2 Ağustos Cumartesi günü de Serie A takımı Lazio ile karşı karşıya gelecek.


Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İstanbul'da karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekibi Ümraniyespor'u 5-2, kampta karşılaştığı Avusturya 2. Futbol Ligi temsilcisi Admira Wacker'i ise 2-1 yenmişti.

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