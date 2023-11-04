Kosova-İsrail maçının tarihi açıklandı! La Liga'nın talebi Süper Lig'i etkileyebilir!

İsrail-Filistin arasında yaşanan çatışmalar sebebiyle ertelenen Kosova-İsrail maçının tarihi belli oldu.Ertelenen EURO2024 Elemeleri mücadelesi, 12 Kasım Pazar günü oynanacak.Marca'da yer alan habere göre; LaLiga, aynı tarihteki Mallorca-Cadiz maçını; ev sahibi ekipte Vedat Muriqi'in Kosova Milli Takımı'na gidecek olması nedeniyle ertelenmesini talep etti.İki kulüple görüşen yetkililerin kısa süre içinde son kararı vereceği belirtildi.Bu gelişmeyle birlikte Süper Lig'de forma giyen Kosova ve İsrailli oyuncuların da milli takıma gitme durumu oluştu. 9 futbolcunun milli takıma gitmesi halinde takımlar, bu futbolculardan yararlanamayacak.Öte yandan La Liga'nın bu talebi sonrası Süper Lig takımları için TFF'nin nasıl bir karar alacağı merak konusu oldu.