Kosava'ya Süper Lig'den 5 isim!

Kosova Milli Takımı, UEFA Uluslar Ligi aday kadrosunu açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Kosava'ya Süper Lig'den 5 isim!
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16 Eylül 2022 17:14
Kosova Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu belli oldu.

Kadroda Süper Lig'den 5 isim yer aldı. Kadroda Galatasaray'ın Norwich'ten transfer ettiği Milot Rashica, Kasımpaşa'dan Florent Hadergjonaj ve Bersant Celina, Konyaspor'dan Zymer Bytyqi ve Karagümrük'ten Ibrahim Dresevic yer aldı.

Kosova Uluslar Ligi'nde 24 Eylül Cumartesi günü Kuzey İrlanda, 27 Eylül Salı günü ise Güney Kıbrıs ile karşılaşacak.


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