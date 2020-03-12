Dünyayı sarsan koronavirüs salgını Real Madrid'e de sıçradı! Juventus'ta Rugani'de pozitif çıkan koronavirüs testlerinin ardından büyük bir şok daha Real Madrid basketbol takımında yaşandı. EuroLeague'de mücadele eden Real Madrid basketbol takımında bu sabah yapılan koronavirüs testlerinde Trey Thompkins'in test sonucu pozitif çıktı. Trey Thompkins'te koronavirüs çıkmasının ardından tüm takım testten geçirilip karantina altına alınırken; aynı işlemler Real Madrid futbol takımı için de uygulandı.Real Madrid basketbol takımı ile ortak çalışma alanlarına sahip olan Real Madrid futbol takımındaki tüm futbolcular testlere tabii tutulurken; tüm takım karantina alındı. Karantina süresinin 15 gün olması bekleniyor.Real Madrid'den açıklama; "Basketbol takımımızda bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıkmıştır. Aynı yerde çalışıldığı için basketbol ve futbol takımlarının karantinaya alınması önerildi. Tüm Real Madrid personelinin de karantinaya alınması tavsiye edilmiştir"Şampiyonlar Ligi'nin önümüzdeki hafta fikstüründe yer alan iki takımda futbolcular 14 gün süreyle karantina altında tutulacak.- Juventus [Karantina] - Lyon- Man City - Real Madrid [Karantina]