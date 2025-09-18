Kopenhag ile Bayer Leverkusen yenişemedi!

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Kopenhag, evinde Bayer Leverkusen'i ağırladı.



Parken Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.



Kopenhag'ın gollerini 9. dakikada Jordan Larsson ve 87. dakikada Robert kaydederken Bayer Leverkusen'in gollerini 82. dakikada Alex Grimaldo ve 90+1. dakikada Panthelis Hadzidiakos(kk) kaydetti.



Bu sonuçla birlikte her iki takım da Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı.



Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Karabağ ile karşılaşacak. Bayer Leverkusen ise evinde PSV Eindhoven'i konuk edecek.



