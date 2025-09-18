18 Eylül
Kopenhag ile Bayer Leverkusen yenişemedi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Kopenhag ile Bayer Leverkusen 2-2 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Kopenhag, evinde Bayer Leverkusen'i ağırladı.

Parken Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.

Kopenhag'ın gollerini 9. dakikada Jordan Larsson ve 87. dakikada Robert kaydederken Bayer Leverkusen'in gollerini 82. dakikada Alex Grimaldo ve 90+1. dakikada Panthelis Hadzidiakos(kk) kaydetti.

Bu sonuçla birlikte her iki takım da Şampiyonlar Ligi'ne 1 puanla başladı.

Kopenhag, Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Karabağ ile karşılaşacak. Bayer Leverkusen ise evinde PSV Eindhoven'i konuk edecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
