Kopenhag'da Galatasaray öncesi flaş açıklama!

Kopenhag kalecisi Kamil Grabara, Galatasaray ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçından önce açıklamalarda bulundu.



Basın toplantısında konuşan Grabara, "İlk kez böyle bir atmosferde oynamayacağız. Bu tarz atmosferlere alışığız. Şampiyonlar Ligi deneyimimiz var. Sonuç olarak taraftar değil, biz performans sergileyeceğiz. Çok fazla etkileneceğimizi düşünmüyorum." sözlerini kullandı.



"F.BAHÇE TARAFTARI DAHA İYİ"



Kamil Grabara, basın toplantısın ardından yaptığı açıklamalarla bir anda gündem oldu.



Basın mensuplarının "Galatasaray taraftarını daha önce duydun mu?" sorusuna Grabara "Fenerbahçe taraftarının daha iyi olduğunu duydum" sözlerini kullandı ve dikkatleri üzerine çekti. 24 yaşındaki kaleci, bunu kimden duyduğuna yönelik gelen soruya ise "Polonyalı bir arkadaşımdan" şeklinde yanıtladı.







