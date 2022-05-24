Konyaspor, yeni sağ bekini İzmir'de buldu

İttifak Holding Konyaspor yönetimi, Altay ile sözleşmesi biten Cebrail Karayel transferini bitirmek istiyor.



Teknik direktör İlhan Palut, Skubic'in ayrılığı sonrasında sağ bek mevkisini yabancı kuralının daha da düşecek olmasından ötürü yerlilerden kuracaklarını açıklamıştı.



Yeşil-beyazlı ekip, Altay ile sözleşmesi sona eren Cebrayil Karayel için bir süredir ataktaydı. Konyasporlu yetkililer bu transferi sonuçlandırmak adına çalışıyor. Transferin olumlu seyirde ilerlediği ifade edildi.



Öte yandan Cebrayil Karayel için Süper Lig'e yeni çıkan ve daha önce de formasını giydiği Ankakagücü ile birkaç takımın daha ilgisi var. 27 yaşındaki oyuncu, İzmir ekibi ile bu sezon çıktığı 30 lig maçında 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi. [Konya Postası]





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