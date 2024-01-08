Konyaspor, Umut Nayir'i bitiriyor!

Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Fenerbahçe'den Umut Nayir'i istiyor.
Yeşil-beyazlı ekibin, milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediği ve transfer görüşmelerinde önemli yol alındığı öğrenildi.
A Milli Takım'ın EURO2024 kadrosunda yer almak isteyen 30 yaşındaki futbolcu, düzenli forma giymek adına Konyaspor'a gitmeye sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Michy Batshuayi gibi isimlerin arkasında kalan Umut Nayir, şu ana kadar sarı-lacivertlilerde 12 maçta 118 dakika süre buldu.
Yeşil-beyazlı ekibin, milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediği ve transfer görüşmelerinde önemli yol alındığı öğrenildi.
A Milli Takım'ın EURO2024 kadrosunda yer almak isteyen 30 yaşındaki futbolcu, düzenli forma giymek adına Konyaspor'a gitmeye sıcak bakıyor.
Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Michy Batshuayi gibi isimlerin arkasında kalan Umut Nayir, şu ana kadar sarı-lacivertlilerde 12 maçta 118 dakika süre buldu.
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