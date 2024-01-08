Konyaspor, Umut Nayir'i bitiriyor!

Konyaspor, Fenerbahçe forması giyen Umut Nayir'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Konyaspor, Umut Nayir'i bitiriyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ocak 2024 15:05
Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Fenerbahçe'den Umut Nayir'i istiyor.

Yeşil-beyazlı ekibin, milli futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralamak istediği ve transfer görüşmelerinde önemli yol alındığı öğrenildi.

A Milli Takım'ın EURO2024 kadrosunda yer almak isteyen 30 yaşındaki futbolcu, düzenli forma giymek adına Konyaspor'a gitmeye sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'de Edin Dzeko ve Michy Batshuayi gibi isimlerin arkasında kalan Umut Nayir, şu ana kadar sarı-lacivertlilerde 12 maçta 118 dakika süre buldu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery