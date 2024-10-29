Konyaspor kupada 4 golle turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Konyaspor, 23 Elazığ FK'yı 4-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

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Konyaspor kupada 4 golle turladı!
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29 Ekim 2024 19:51
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Konyaspor, 23 Elazığ FK ile karşılaştı. Elazığ Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Konyaspor 4-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 25 ve 73. dakikalarda Melih Bostan, 61. dakikada Adem Eren Kabak ve 66. dakikada penaltıdan Yasir Subaşı kaydetti.

Bu sonucun ardından Konyaspor Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdıran taraf oldu.

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