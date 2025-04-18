Trendyol Süper Lig'de 32. hafta maçında alt sıraları yakından ilgilendiren düelloda Hatayspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Mersin Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 3-2'lik skorla konuk ekip Konyaspor oldu.Konyaspor'un golünü 10. dakikada Marko Jevtovic'in golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı.Hatayspor 28. dakikada Bilal Boutobba ve 32. dakikada Abdulkadir Parmak'ın golleriyle maçta 2-1 öne geçti.Konuk ekip Konyaspor 70. dakikada Louka Prip'in golüyle durumu 2-2 yaptı. Maçı bırakmayan Konyaspor, 90. dakikada Oğulcan Ülgün'ün golüyle maçı 3-2 kazandı.Deplasmanda 7 maç sonra kazanan Konyaspor puanını 40'a yükseltti ve kritik bir galibiyet aldı. Hatayspor ise 19 puanla haftayı noktaladı ve kümede kalma şansını mucizelere bıraktı.Süper Lig'de gelecek hafta Hatayspor, Beşiktaş'a konuk olacak. Konyaspor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.Karşılaşma öncesinde Çin'de yaşadığı binanın 11. katından düşerek hayatını kaybeden bir dönem Hatayspor'da forma giymiş Gabonlu Aaron Boupendza için saygı duruşunda bulunulurken, Boupendza'nın bordo-beyazlı ekipte attığı goller stadın ekranından yansıtıldı.10. dakikada Konyaspor 1-0 öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Bazoer aynı kanattaki Yusuf Erdoğan'a çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahasına ortaladığı topa kafa vuruşu yapan Jevtovic, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-114. dakikada sağ kanatta Yasir Subaşı ile ikili mücadelesinde topu kazanan Boutobba ceza sahasına kadar girerek, arka direkteki Strandberg'e çıkardı. Strandberg'in vuruşuyla meşin yuvarlak filelerle buluştu. Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Halil Umut Meler, Boutobba'nın ikili mücadele sırasında elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.21. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Abdulkadir Parmak'ın sert şutunda, kaleci Deniz Ertaş meşin yuvarlağı çeldi, savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.28. dakikada Hatayspor durumu 1-1 yaptı. Sol kanat çaprazındaki Cengiz Demir'in penaltı noktasına ortaladığı topa iyi yükselen Boutobba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-132. dakikada Hatayspor öne geçti. Savunmadan aldığı pasla orta sahanın sağından ceza yayı önüne kadar gelen Abdulkadir Parmak'ın sert şutunda, defanstaki Bazoer'in ayağına çarpan top filelerle buluştu: 2-152. dakikada orta sahadan aldığı topla ceza yayına kadar gelen Strandberg'in yerden sert şutunda, kaleci Deniz Ertaş iki hamlede topu kurtardı.70. dakikada Konyaspor durumu 2-2 yaptı. Sol kanatta Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasına ortasında meşin yuvarlak savunmadan sekerek Prip'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda, top kaleci Bekaj'ın solundan filelerle buluştu: 2-285. dakikada sol kanattaki Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasının solundan içeri girerek penaltı noktasına çıkardığı topla buluşan Aleksic'in şutunda, meşin yuvarlak üst direkten döndü.90. dakikada Konyaspor öne geçti. Yusuf Erdoğan'ın pasıyla topla buluşan Melih'in altıpas içerisindeki vuruşunda, top üst direkten döndü. Kale önünde oluşan karambolde Bjorlo'nun pasıyla ceza yayında topla buluşan Oğulcan Ülgün'ün sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3MersinHalil Umut Meler, Ceyhun Sesigüzel, Mehmet Emin TuğralBekaj, Kilama, Calvo, Kamil Ahmet Çörekçi, Cengiz Demir (Dk. 68 Selimcan Temel), Abdulkadir Parmak (Dk. 88 Yiğit Ali Buz), Massanga, Boutobba, Bamgboye, Strandberg (Dk. 80 Okoronkwo), Aboubakar (Dk. 80 Fernandes)Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Bazoer (Dk. 46 Prip), Adil Demirbağ, Ndao, Jevtovic (Dk. 84 Bjorlo), Pedrinho (Dk. 46 Aleksic), Yasir Subaşı, Melih İbrahimoğlu (Dk. 61 Oğulcan Ülgün), Yusuf Erdoğan, Kramer (Dk. 89 Melih Bostan)Dk. 10 Jevtovic, Dk. 70 Prip, Dk. 90 Oğulcan Ülgün (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 28 Boutobba, Dk. 32 Abdulkadir Parmak (Atakaş Hatayspor)Dk. 45 Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 70 Kamil Ahmet Çörekçi (Atakaş Hatayspor)