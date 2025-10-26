Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Konyaspor, deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Konyaspor, 2-1 kazandı.



Karşılaşmada Konyaspor'a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Umut Nayir ve 49. dakikada Enis Bardhi kaydetti. Ev sahibi Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 28. dakikada Oğulcan Ülgün attı.



Gençlerbirliği'nde 90+7. dakikada Thalisson Kelven ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.



KONYASPOR, 3 MAÇ SONRA KAZANDI



Bu sonuçla birlikte Konyaspor, ligde 3 maç aranın ardından galibiyetle tanıştı. Yeşil-beyazlı ekip son olarak sahasında Başakşehir'i 2-1 mağlup etmişti.



GENÇLERBİRLİĞİ'NİN SERİSİ SONLANDI



Öte yandan ev sahibi Gençlerbirliği'nin ise 4 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.



Ligde gelecek hafta Konyaspor, Samsunspor'u ağırlayacak. Gençlerbirliği, Göztepe'ye konuk olacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



14. dakikada Jin-Ho Jo'nun ceza yayının gerisinden sert şutunda savunmaya çarpan top, az farkla direğin yanından kornere çıktı.

18. dakikada Pereira'nın kullandığı serbest vuruşta barajdan seken topla ceza sahasında buluşan Tongya'nın röveşata denemesinde meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.,,

26. dakikada Göktan Gürpüz'ün kullandığı köşe vuruşunda savunmaya çarpıp kaleye yönelen topu Bahadır Güngördü, direk dibinden kornere çeldi.

28. dakikada ev sahibi Gençlerbirliği öne geçti. Göktan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda üst direkten dönen topu Oğulcan Ülgün, ayak içiyle ağlara gönderdi: 1-0.

45. dakikada Muleka'nın kale önünde topa kafa vuruşunda kaleci Erhan Erentürk, gole izin vermedi.

45+2. dakikada konuk ekip beraberlik golünü buldu. Jin-Ho Jo'nun sağdan ortasında kaleci Erhan'ın boşa çıktığı pozisyonda savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı top yükseklik kazandı. Umut Nayir'in kafayla kaleye gönderdiği top, çizgideki Thalisson'un müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-1.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



49. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza sahasına giren Ndao'nun yerden penaltı noktasına çıkardığı topu Bardhi, düzgün bir vuruşla filelerle buluşturdu: 1-2.

77. dakikada ceza yayında topla buluştuktan sonra rakiplerinden sıyrılan Koita'nın şutunda top auta gitti.

80. dakikada sağ kanattan hareketlenen Oğulcan Ülgün, topu yerden içeriye çevirdi. Niang'ın ceza yayından yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.



Stat: Eryaman

Hakemler: Halil Umut Meler, Gökmen Baltacı, Hüseyin Aylak

Gençlerbirliği: Erhan Erentürk, Pereira, Goutas, Thalisson, Hanousek (Dk. 67 Abdurrahim Dursun), Zuzek (Dk. 56 Metehan Mimaroğlu), Dele Bashiru, Göktan Gürpüz (Dk. 67 Koita), Oğulcan Ülgün, Tongya (Dk. 81 Onyekuru), Niang

TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Bazoer, Adil Demirbağ, Guilherme, Jin-Ho Jo (Dk. 90+2 Mücahit İbrahimoğlu), Melih İbrahimoğlu (Dk. 67 Bjorlo), Ndao (Dk. 90+2 Yasir Subaşı), Bardhi (Dk. 80 Calusic), Muleka, Umut Nayir

Goller: Dk. 28. Oğulcan Ülgün (Gençlerbirliği), Dk. 45+2 Umut Nayir, Dk. 49 Bardhi (TÜMOSAN Konyaspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+7 Thalisson (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 17 Jin-Ho Jo, Dk. 86 Bazoer, Dk. 90+4 Bjorlo (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 68 Goutas, Dk. 90+4 Pereira (Gençlerbirliği)



