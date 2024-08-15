Konyaspor - Galatasaray: 47. randevu

Galatasaray, cuma günkü maçla birlikte Konyaspor ile 47. kez karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Konyaspor - Galatasaray: 47. randevu
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15 Ağustos 2024 11:03
Galatasaray ile TÜMOSAN Konyaspor, Süper Lig'de cuma günü 47. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 46 maçta sarı-kırmızılılar 33, yeşil-beyazlılar 5 galibiyet aldı, taraflar 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 89 golüne, Konya temsilcisi 31 golle karşılık verdi.

Konya'daki maçlar

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 23 maçta galibiyet sayılarında 14-5 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, rakip sahada Konyaspor'la yaptığı son 4 maçın 3'ünü kaybetti. Galatasaray, Konya'daki 3 maçlık yenilgi serisini, geride kalan sezonun son haftasında rakibini 3-1 yenerek sonlandırırken, bu sonuçla şampiyonluk ipini de göğüsledi.

Galatasaray'ın deplasmanda bulduğu 35 gole karşılık, Konyaspor sahasında 15 gol atabildi.

En farklı skorlu galibiyetler

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0'lık sonuçla kazanırken diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.

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