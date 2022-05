Konyaspor forma tedarikçisini değiştirdi

Konyaspor'un önümüzdeki sezon forma ve lisanslı ürün tedarikçisi New Balance olacak. Yeşil-beyazlı kulüp, ünlü Amerikan spor giyim markası New Balance ile yaptığı anlaşmayı sosyal medya hesabından resmen açıkladı.



Konya postasında yer alan habere göre, Konyaspor, daha önce de Nike, Lotto, Hummel gibi firmalarla çalışmıştı.



Amerikalı şirket, Türkiye pazarında futbol olarak Konyaspor ile giriş yaptı. New Balance, Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Darüşşafaka'nın da forma ve lisanslı ürün tedarikçisi. Şirketin, Beysu Konyaspor'un da formalarını tasarlaması bekleniyor.











