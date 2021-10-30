Konyaspor - Fenerbahçe maçının ilk yarısı için ne dediler?

Süper Lig'de Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın ilk yarısını yorumcular değerlendirdi. Konyaspor'un ilk yarıyı 2-0 önde kapamasıyla ilgili yorumlar...



RIDVAN DİLMEN



Zor bir deplasman tabii. Fenerbahçe için Konya maçı zor. Bir önceki hafta kaybederken dahi kazandığını görebildiğimiz bir Konyaspor vardı Galatasaray deplasmanında. Çok güvenli bir takım.



Futbol öyle bir oyun ki maç taktiğinizi ne yaparsanız yapın adam öyle bir vurur ki çatala, sonsuza gitti top. Kalecinin yapacağı hiçbir şey yok o şutta. Pelkas, topu uzaklaştırırken hata yaptı ve yaya indirdi. Oyun 1-0 başladı.



Daha oyuna adapte olmadan ikinci gol yedi. Fenerbahçe genelde birinci direkten yiyordu. Yoğunluğu öne alınca arkadan gol geldi. Rakibin stoperi geldi vurdu. Altay'ın ikinci golde hatası var. Hiçbir şey anlamadan 2-0 oldu.



Fenerbahçe sonra oynamaya başladı ama bir tane pozisyon bulabildi. Antrenör bir şey yapmalıydı. 3 değişiklikle bir şey yaptı. Öndeki 2 oyuncuyu değiştirdi. İrfan sakatlık geçirmezse ikinci yarı ağırlığını koyar.



Novak da bir savunma oyuncusu. 3 tane 1 kişiyi tutan oyuncu var Fenerbahçe'de. O 1 oyuncu, 3 stoperin arasında iki kez pozisyona girdi. Hepsi birbirine bırakıyor. O 1 stoperi bırakıp 2 kişi bırakacaksın. Formatı değiştirmeli. Dönen topları alma şansın yok. 5'li savunma, 3'lü orta saha, 2'li forvet. Dönenleri Konyaspor alıyor.



2-0 hiç sevmediğim skordur. 3'üncüyü yerseniz fena olursunuz. Fenerbahçe'nin maça ortak olabileceğini düşünüyorum. 65-70'e kadar gol bulursa Konya'yı arkaya iter. Hem Ahmet hem Abdülkerim iyi oynuyor Konya'da. Orayı Serdar ve Valencia ile kalabalıklaşıp maça ortak olabilir. Tek şartı bu kadar çok pas hatası yapmaması.



VOLKAN DEMİREL



Konyaspor'un ne oynayacağı belliydi. Kenarlarda Fenerbahçe'de 1 oyunu var, Konyaspor'da 2. kenar ve yan ortaları Konyaspor iyi yapıyor. Konyaspor'un zaten iyi oyunu vardı, bunu bizler buradan gördük ama Fenerbahçe önlem almamış. Fenerbahçe kapanarak, koşarak, iki üç kişi ile atağa kalkıyor. Defans yaparken yoruluyor, hücumda da varlık gösteremiyorlar. İleride Fenerbahçe çoğalamıyor.



FEYYAZ UÇAR



Vitor Pereira'nın 3 oyuncu değiştirmesi, 'Benim 11'im yanlış' demek. Madem yanlış, neden 41'i bekledin? 41'i beklediysen, devreyi bekle.



TUGAY KERİMOĞLU



İlk yarı Konyaspor'un istediği gibi oldu. 2-0'dan sonra Fenerbahçe pasla çıkarak hata yaptı. Rakip de 6 kişi ile baskı uyguladı. Fenerbahçe'nin en büyük eksiği bu.



ÖNDER ÖZEN



Maçı izleyen herkes, belirgin bir şekilde notları tutmuştur. İlk 25 dakika, Konyaspor'un belirgin bir fiziksel üstünlüğü vardı. Bazen soyunma odasında son söz, 'Kim daha çok isterse o kazanır' denir. Konyaspor, ilk 25 dakikada çok daha fazla istedi. Fenerbahçe donuk, isteksiz, organize olamayan, kaleye gidemeyen, kalesini de savunamayan bir görüntüdeydi. Sezon başı itibariyle Fenerbahçe'de takım savunması, arka üçlü tamamdır, kaleci işi çözüldü, hücumda ne olacak derken, birkaç maçtır takım savunmasında Fenerbahçe, öbek öbek arızalar veriyor.



METİN TEKİN



2-0'lık bir ilk yarı. Harika bir ilk gol, çalışılmış 2. gol. 2 de net pozisyon kaçırdı Konyaspor. Tastamam bir ilk yarı oynadı Konyaspor. Sezon başından beri sinyalleri vermişlerdir. Fenerbahçe ismi 3-2 yapabilir ama Fenerbahçe bu kadrosuyla değiştirir mi, soru işaretlerim var. Oyunu daha sonra konuşuruz ama bu kadro içinde oyunun üstüne kurulması gereken isimler var.



ERMAN TOROĞLU



Antrenör falan diyoruz ama Fenerbahçe takımındaki futbolcularda bir tuhaflık var. Çok net bir şekilde oyuncular ve teknik adam arasında bir problem olduğu görülüyor. Bu maç döner mi, futbolda her şey mümkün dönebilir ama görüntü onu göstermiyor. Bana gelen bilgi, bazı üst düzey futbolcuların teknik adam için başkanla görüşeceği, başkandan randevu aldıkları konuşuluyor. Fenerbahçe'de 3-4 haftadır bir tuhaflık var. En kötü teknik adamlık sürekli oyuncuların yeriyle oynayandır, bu sürekli yapıyor. Satranç oynar gibi oynuyor. Futbolcular ikinci yarıda bir tavır koyacak mı, merak ediyorum. Konyaspor'un attığı ikinci golü Fenerbahçe kalecisi ve savunması izah edemez. Konyaspor'un bir planı var, ona göre oyun oynuyor. Fenerbahçe'nin bir planı yok. Bu maçı Fenerbahçe kaybederse Ali Koç'un bir şansı daha olacak; teknik direktörü değiştirmek. Bu maçı kaybederse Fenerbahçe, Pereira Konya'dan Portekiz'e uçsun direkt. Fenerbahçe kaybederse Pereira'nın takımda kalma şansı yok. İkinci yarıda merak ediyorum, oyuncuları izleyeceğim, futbolcular bir isyan, bir tavır ortaya koyacak mı? Ben Mesut Özil'in sakat olduğuna inanmıyorum, oynamayacağını anlayınca sakatım demiştir. Hatta yöneticilerle falan konuşuyordur.





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