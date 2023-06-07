Konyaspor faul bekledi, hakem golü geçerli saydı!

Beşiktaş'ın Konyaspor ile karşı karşıya geldiği maçta konuk ekip hakeme itirazlarda bulundu.
Siyah beyazlı ekibin Jackson Muleka ile bulduğu ikinci golde Konyasporlu oyuncular Umut Meraş'ın topu alırken Michalak'a faul yaptığı itirazı yaptı.
Muleka'nın golü sonrası hakem Ümit Öztürk bir müddet VAR'ı dinledi. VAR'da bulunan Serkan Tokat'tan da bir uyarı gelmedi ve maç kaldığı yerden devam etti.
Siyah beyazlı ekibin Jackson Muleka ile bulduğu ikinci golde Konyasporlu oyuncular Umut Meraş'ın topu alırken Michalak'a faul yaptığı itirazı yaptı.
Muleka'nın golü sonrası hakem Ümit Öztürk bir müddet VAR'ı dinledi. VAR'da bulunan Serkan Tokat'tan da bir uyarı gelmedi ve maç kaldığı yerden devam etti.
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