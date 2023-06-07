Konyaspor faul bekledi, hakem golü geçerli saydı!

Konyaspor, Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği maçta yediği ikinci golde faul itirazında bulundu. Hakem Ümit Öztürk golü geçerli saydı. işte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Konyaspor faul bekledi, hakem golü geçerli saydı!
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07 Haziran 2023 20:59
Son güncelleme 07 Haziran 2023 21:03
Beşiktaş'ın Konyaspor ile karşı karşıya geldiği maçta konuk ekip hakeme itirazlarda bulundu.

Siyah beyazlı ekibin Jackson Muleka ile bulduğu ikinci golde Konyasporlu oyuncular Umut Meraş'ın topu alırken Michalak'a faul yaptığı itirazı yaptı.

Muleka'nın golü sonrası hakem Ümit Öztürk bir müddet VAR'ı dinledi. VAR'da bulunan Serkan Tokat'tan da bir uyarı gelmedi ve maç kaldığı yerden devam etti.


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