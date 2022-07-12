Spor Toto Süper Lig ve Avrupa'da büyük hedefler koyan Konyaspor, iç transferde de düğmeye bastı. Yeşil-beyazlılar, performanslarıyla takımın vazgeçilmezi olan Brezilyalı sol bek Guilherme ve Kosovalı sol açık Bytyqi'nin sözleşmesini uzatıyor.



GUILHERME VE BYTGI'NİN PERFORMANSI



Konyaspor yetkilileri her iki futbolcudan da olumlu geri dönüş aldığı ve 2+1 yıllık kontrat imzalanacağı öğrenildi. 32 yaşındaki Guilherme, geçen sezon 38 maçta; 4 gol, 5 asist, 25 yaşındaki Bytqi ise 37 karşılaşmada 8 gol, 7 asist katkısı sağlamıştı.



KONYASPOR'UN BU SEZONKİ TRANSFERLERİ



Hatırlanacağı üzere Konyaspor, Portekizli ön libero Paz, Hırvat sağ kanat Muric ve orta saha Pavicic, santrfor Muhammet Demir, stoperler Calvo, Kahraman Demirtaş, sağ bekler Ahmet Oğuz, Cebrail Karayel ile sol bek Yasir Subaşı ve kaleci Erhan Erentürk'ü renklerine bağlamıştı.





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