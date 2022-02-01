Konyaspor'da çifte transfer

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor'da forma giyen Alberk Koç ve TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da forma giyen Uğurcan Yazğılı'yı transfer etti



Kulüpten yapılan açıklamada, yeşil-beyazlı kulüp, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen imza töreniyle Alberk Koç ve Uğurcan Yazğılı'yı renklerine bağladı.



Açıklamada, Alberk Koç'un sezon sonuna kadar kiralandığı ve oyuncunun 70 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.



Öte yandan TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da forma giyen 22 yaşındaki Uğurcan Yazğılı ile de 3.5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Oyuncunun 24 numaralı formayı giyeceği kaydedildi.





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