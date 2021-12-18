Sağ kanattan Skubic'in taç atışından ceza sahasına gönderdiği top savunmadan sekti. Seken topu, ceza sahası yayında önünde bulan Endri Çekiçi sağ ayağıyla yaptığı vuruşta topu köşeden filelere gönderdi.

Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde İlhan Palut'un takımı Konyaspor ile Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor kozlarını paylaştı.Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede Konyaspor 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 90+2'de Endri Çekici kaydetti.Alınan bu sonucun ardından Konyaspor puanını 33 yaparken yenilmezlik serisini 3 maça çıkardı ve 2. sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Antalyaspor ise 21 puanda kaldıLigin bir sonraki haftasında Konyaspor, Hatayspor deplasmanına gidecek. Antalyaspor sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.14. dakikada Guilherme'nin kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası içinde topa yükselen Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.22. dakikada Doğukan Sinik'in pasına hareketlenen Bünyamin Balcı'nın ceza sahası içinden şutunda kaleci Sehic'ten seken topu Skubic, kale çizgisinden kornere çıkardı.36. dakikada Bytyqi'nin sol taraftan ortasında, Serdar Gürler'in kafa vuruşunda kaleci Boffin topa iki hamlede sahip oldu.Karşılaşmanın ilk yarısında başka pozisyon olmadı ve devre golsüz sona erdi.