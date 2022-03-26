Konyaspor, 100. Yıl Marşı'nı tanıttı

İttifak Holding KOnyaspor, 100. yıl organizasyonları çerçevesinde Haziran ayına kadar çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.



Bir otelde düzenlenen, Konyaspor 100. Yıl Galası'nda, 100. Yıl Marşı kamuoyuna tanıtıldı. Marş tüm dijital mecralarda erişime açıldı.



Galada, Konyaspor için hazırlanan diğer marşlar dinletilirken ENBE Orkestrası da konser verdi.





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