KONYASPOR 25. SANİYEDE ÖNE GEÇTİ



Maçın ilk dakikasında Konyaspor 1-0 öne geçti. 25. saniyede Kramer'in pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Pedrinho, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Pedrinho'nun golü, bu sezonki en erken ikinci gol oldu. (En erken golü Beşiktaş'a karşı Antalyaspor forması giyen Samudio maçın 24. saniyesinde atmıştı)



KOSTIC NET FIRSATI KAÇIRDI



Maçın 4. dakikasında Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Dusan Tadic'in sağ kanattan açtığı ortaya arka direkte kafayı vuran Filip Kostic, yakın mesafeden topu auta gönderdi.







FENERBAHÇE BERABERLİĞİ YAKALADI



Maçın 14. dakikasında Fenerbahçe skoru 1-1'e getirdi. Dusan Tadic'in kullandığı köşe vuruşunda kafayı vuran Mert Müldür, duruma eşitlik getirdi. Süper Lig kariyerindeki 2. gole ulaşan Mert Müldür, geçtiğimiz sezonki tek golünü de Konyaspor'a atmıştı.



FENERBAHÇE KORNERDEN İKİNCİ GOLÜNÜ BULDU



Maçın 25. dakikasında Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Çağlar Söyüncü, takımını 2-1 öne geçirdi.



KONYASPOR GOLÜ BULDU



Maçın 44. dakikasında Konyaspor skora yeniden eşitlik getirdi. Guilherme'nin sağ kanattan yaptığı ortaya kafayı vuran Kramer, durumu 2-2'ye getirdi.



EN-NESYRI ÇOK NET KAÇIRDI



İlk yarının son anlarında Fenerbahçe 3. gole yaklaştı. Szymanski'nin sol kanattan çizgiye inip içeri çevirdiği topa sert bir vuruş yapan En-Nesyri'nin şutu, direğin üstünden auta gitti.







FENERBAHÇE ETKİLİ GELDİ



Maçın 53. dakikasında Fenerbahçe etkili geldi. Fred'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Youssef En-Nesyri, müsait durumdayken ceza alanındaki Dzeko'ya topu çıkarmak istedi, Dzeko'nun vuruşundan önce Uğurcan araya girdi.



DUSAN TADIC'TEN SOLO GOL



Maçın 61. dakikasında Fenerbahçe yeniden öne geçti. Kaleci Slowik'in kısa pasında araya giren Tadic, sağ çaprazda rakibinden sıyrıldı ve düzgün bir vuruşla takımını 3-2 öne geçirdi.



KONYASPOR PENALTI BEKLEDİ



Mücadelenin 68. dakikasında Konyaspor penaltı bekledi. Fenerbahçe ceza sahasında Konyasporlu Louka Prip ve Fenerbahçeli Filip Kostic'in topa yükseldiği pozisyonda Prip yerde kaldı.



Konyasporlu futbolcular bu pozisyon sonrası penaltı bekledi. Hakem Direnç Tonusluoğlu oyunun devam etmesini istedi.



Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe karşılaşmayı 3-2 kazandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





Konyaspor henüz 25. saniyede 1-0 öne geçti. Önde baskıyla topu kapan Kramer'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pedrinho'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu.



6. dakikada orta sahada topla buluşarak ceza sahasına kadar giden Kramer'in sert şutunda, kaleci Livakovic topu kurtardı.



14. dakikada Fenerbahçe skoru 1-1 yaptı. Tadic'in sağ taraftan kullandığı kornerde, ceza sahasında iyi yükselen Mert Müldür kafa vuruşuyla topu filelere yolladı.



24. dakikada konuk ekip 2-1 öne geçti. Szymanski'nin sol taraftan kullandığı kornerde, ceza sahasında Çağlar Söyüncü kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.



27. dakikada Szymanski'nin soldan ortasında, ceza sahasında Dzeko'nun gelişine yaptığı vuruşta top kaleci Slowik'te kaldı.



45. dakikada Konyaspor durumu 2-2 yaptı. Guilherme'nin soldan ortasında, ceza sahasında Kramer kafa vuruşuyla topu filelere attı.



61. dakikada Fenerbahçe tekrar öne geçti. Kaleci Slowik'in kısa kalan pasında araya giren Tadic, rakibinden sıyrılıp kale sahası içi sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Tecrübeli oyuncu, yakın mesafeden plase vuruşla topu filelere gönderdi: 2-3.



89. dakikada ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Tunahan Taşçı'nın pasıyla topla buluşan Melih Bostan'ın şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti.



Stat: Konya Büyükşehir



Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bersan Duran, Candaş Elbil



TÜMOSAN Konyaspor: Slowik, Uğurcan Yazğılı, Oğulcan Ülgün (Dk. 69 Boranijasevic), Bazoer, Guilherme, Boateng (Dk. 83 Aleksic), Prip (Dk. 69 Tunahan Taşcı), Melih İbrahimoğlu (Dk. 83 Melih Bostan), Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Dk. 74 Umut Nayir), Kramer



Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oğuz Aydın (Dk. 70 Osayi-Samuel), Fred, Szymanski (Dk. 90+3 Mert Hakan Yandaş), Kostic (Dk. 83 Levent Mercan), Tadic (Dk. 90+3 Yusuf Akçiçek), Dzeko, En-Nesyri



Goller: Dk. 1 Pedrinho, Dk. 45 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor) Dk. 14 Mert Müldür, Dk. 24 Çağlar Söyüncü, Dk. 61 Tadic (Fenerbahçe)



Sarı kartlar: Dk. 10 Tadic, Dk 62 Kostic (Fenerbahçe), Dk. 29 Oğulcan Ülgün, Dk. 90+3 Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor)



Maçın ilk dakikasında Konyaspor 1-0 öne geçti. 25. saniyede Kramer'in pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Pedrinho, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Pedrinho'nun golü, bu sezonki en erken ikinci gol oldu. (En erken golü Beşiktaş'a karşı Antalyaspor forması giyen Samudio maçın 24. saniyesinde atmıştı)Maçın 4. dakikasında Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Dusan Tadic'in sağ kanattan açtığı ortaya arka direkte kafayı vuran Filip Kostic, yakın mesafeden topu auta gönderdi.Maçın 14. dakikasında Fenerbahçe skoru 1-1'e getirdi. Dusan Tadic'in kullandığı köşe vuruşunda kafayı vuran Mert Müldür, duruma eşitlik getirdi. Süper Lig kariyerindeki 2. gole ulaşan Mert Müldür, geçtiğimiz sezonki tek golünü de Konyaspor'a atmıştı.Maçın 25. dakikasında Fenerbahçe 2-1 öne geçti. Szymanski'nin kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Çağlar Söyüncü, takımını 2-1 öne geçirdi.Maçın 44. dakikasında Konyaspor skora yeniden eşitlik getirdi. Guilherme'nin sağ kanattan yaptığı ortaya kafayı vuran Kramer, durumu 2-2'ye getirdi.İlk yarının son anlarında Fenerbahçe 3. gole yaklaştı. Szymanski'nin sol kanattan çizgiye inip içeri çevirdiği topa sert bir vuruş yapan En-Nesyri'nin şutu, direğin üstünden auta gitti.Maçın 53. dakikasında Fenerbahçe etkili geldi. Fred'in ara pasıyla savunma arkasına sarkan Youssef En-Nesyri, müsait durumdayken ceza alanındaki Dzeko'ya topu çıkarmak istedi, Dzeko'nun vuruşundan önce Uğurcan araya girdi.Maçın 61. dakikasında Fenerbahçe yeniden öne geçti. Kaleci Slowik'in kısa pasında araya giren Tadic, sağ çaprazda rakibinden sıyrıldı ve düzgün bir vuruşla takımını 3-2 öne geçirdi.Mücadelenin 68. dakikasında Konyaspor penaltı bekledi. Fenerbahçe ceza sahasında Konyasporlu Louka Prip ve Fenerbahçeli Filip Kostic'in topa yükseldiği pozisyonda Prip yerde kaldı.Konyasporlu futbolcular bu pozisyon sonrası penaltı bekledi. Hakem Direnç Tonusluoğlu oyunun devam etmesini istedi.Maçın kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe karşılaşmayı 3-2 kazandı.6. dakikada orta sahada topla buluşarak ceza sahasına kadar giden Kramer'in sert şutunda, kaleci Livakovic topu kurtardı.27. dakikada Szymanski'nin soldan ortasında, ceza sahasında Dzeko'nun gelişine yaptığı vuruşta top kaleci Slowik'te kaldı.89. dakikada ceza sahasındaki karambolde topu önünde bulan Tunahan Taşçı'nın pasıyla topla buluşan Melih Bostan'ın şutunda, top az farkla yandan dışarı gitti.Konya BüyükşehirDirenç Tonusluoğlu, Bersan Duran, Candaş ElbilSlowik, Uğurcan Yazğılı, Oğulcan Ülgün (Dk. 69 Boranijasevic), Bazoer, Guilherme, Boateng (Dk. 83 Aleksic), Prip (Dk. 69 Tunahan Taşcı), Melih İbrahimoğlu (Dk. 83 Melih Bostan), Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Dk. 74 Umut Nayir), KramerLivakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oğuz Aydın (Dk. 70 Osayi-Samuel), Fred, Szymanski (Dk. 90+3 Mert Hakan Yandaş), Kostic (Dk. 83 Levent Mercan), Tadic (Dk. 90+3 Yusuf Akçiçek), Dzeko, En-NesyriDk. 1 Pedrinho, Dk. 45 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor) Dk. 14 Mert Müldür, Dk. 24 Çağlar Söyüncü, Dk. 61 Tadic (Fenerbahçe)Dk. 10 Tadic, Dk 62 Kostic (Fenerbahçe), Dk. 29 Oğulcan Ülgün, Dk. 90+3 Melih Bostan (TÜMOSAN Konyaspor)

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de son maça göre kadroda biri zorunlu 4 değişiklik yapıldı.Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, geçen hafta Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendikleri maçın ilk 11'ine göre 4 ismi değiştirdi.Geçen hafta ilk 11'de oynayan isimlerde Sofyan Amrabat sarı kart cezalısı olduğu için Konya deplasmanında yer almazken, Osayi-Samuel, Levent Mercan ve İrfan Can Eğribayat yedekler arasında oturdu. Bu isimlerin yerine Dominik Livakovic, Mert Müldür, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın ilk 11'de sahaya çıktı.Bu maça da 3-4-1-2 sistemiyle çıkan Fenerbahçe'de Mourinho, kalede Livakovic'e şans tanırken, savunma üçlüsünü Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Alexander Djiku'dan oluşturdu. Sağ kanat bekte Oğuz Aydın, sol kanat bekte ise Filip Kostic forma giydi. Orta sahada Szymanski ve Fred ikilisini görevlendiren Mourinho, forvet arkasında Dusan Tadic'i oynattı. Fenerbahçe'nin ileri ikilisinde ise Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri ilk 11'de sahaya çıktı.Sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek ise kadroda yer almadı.Fenerbahçe'de sakatlıklarınedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Dominik Livakovic ile Oğuz Aydın, Konyaspor karşısında sahalara döndü.Ligde 15 Aralık'ta oynanan RAMS Başakşehir maçında sakatlanan iki isim de yaklaşık 1 ay sonra takıma katıldı. Mourinho hem Livakovic hem de Oğuz'a ilk 11'de şans tanıdı.Konyasporlu taraftarlar, 2022 yılında trafik kazasında vefat eden milli futbolcuları Ahmet Çalık'ı yaptıkları koreografiyle andı.Kale arkasında yapılan dev koreografide Sezen Aksu'nun "Doymadım doyamadım" şarkısı eşliğinde Ahmet Çalık'ın fotoğrafı açıldıKonyasporlu futbolcular da seremoniye "Seni Unutmayacağız Ahmet Çalık 1994-∞" pankartıyla çıktı.Fenerbahçeli taraftarlar da "Bir gün gitsen bile hatıran yeter" şarkısını söyledi ve "Ahmet ölmedi kalbimizde yaşıyor" tezahüratı yaptı. Bu tezahürat Konyaspor tribünlerinden de alkış aldı.