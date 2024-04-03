Konya'da taraftar sahaya girdi!

Süper Lig'de Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanan maçta bir taraftar sahaya girdi.
Sahaya giren taraftar, orta sahaya kadar gelmesinin ardından güvenlik güçleri müdahalede bulundu.
Güvenlik güçleri, taraftarı dışarı çıkardı.
UĞURCAN ÇAKIR'A TEPKİ
Öte yandan Konyaspor tribünleri, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'a aut atışı sırasında büyük tepki gösterdi. Uğurcan, tribünlerden gelen yabancı maddeler sonrası aut atışını kullanamadı ve oyun kısa süre durdu.
Sahaya giren taraftar, orta sahaya kadar gelmesinin ardından güvenlik güçleri müdahalede bulundu.
Güvenlik güçleri, taraftarı dışarı çıkardı.
UĞURCAN ÇAKIR'A TEPKİ
Öte yandan Konyaspor tribünleri, Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır'a aut atışı sırasında büyük tepki gösterdi. Uğurcan, tribünlerden gelen yabancı maddeler sonrası aut atışını kullanamadı ve oyun kısa süre durdu.
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