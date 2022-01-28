Konu: Kerem! Sassuolo, Galatasaray'ın nabzını yokladı

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu sürprizi yaşanıyor. İtalyan ekibi Sassuolo milli futbolcu için teklifini yaptı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Konu: Kerem! Sassuolo, Galatasaray'ın nabzını yokladı
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28 Ocak 2022 12:11
Kerem Aktürkoğlu
Kerem Aktürkoğlu
Galatasaray
Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu için İtalya'dan teklif geldi.

Sassuolo, Kerem Aktürkoğlu için sarı-kırmızılıların kapısını çaldı. Jeremie Boga'yı kesin satın alma opsiyonu ile Atalanta'ya kiralayan Sassuolo, Kerem için harekete geçti.

İtalyan ekibin, yıldız futbolcu için bonuslar dahil 8 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.

Galatasaray'ın, oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Kerem için gelen teklifi çok da düşünmeden geri çevirdiği bildirildi.

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