Konu: Kerem! Sassuolo, Galatasaray'ın nabzını yokladı

Galatasaray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu için İtalya'dan teklif geldi.



Sassuolo, Kerem Aktürkoğlu için sarı-kırmızılıların kapısını çaldı. Jeremie Boga'yı kesin satın alma opsiyonu ile Atalanta'ya kiralayan Sassuolo, Kerem için harekete geçti.



İtalyan ekibin, yıldız futbolcu için bonuslar dahil 8 milyon euro teklif ettiği öğrenildi.



Galatasaray'ın, oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanan Kerem için gelen teklifi çok da düşünmeden geri çevirdiği bildirildi.





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