Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları başlıyor!

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları 13 Mart Perşembe günü oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda son 16 turu, 8 maçla tamamlanacak.
Rakiplerini eleyen takımlar, çeyrek finale yükselecek.
Ligde son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:
20.45 Cercle Brugge (Belçika)-Jagiellonia (Polonya) (0-3)
20.45 Lugano (İsviçre)-Celje (Slovenya) (0-1)
20.45 Rapid Wien (Avusturya)-Borac (Bosna Hersek) (1-1)
20.45 Djurgarden (İsveç)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-1)
23.00 Vitoria (Portekiz)-Real Betis (İspanya) (2-2)
23.00 Fiorentina (İtalya)-Panathinaikos (Yunanistan) (2-3)
23.00 Legia Varşova (Polonya)-Molde (Norveç) (2-3)
23.00 Chelsea (İngiltere)-Kopenhag (Danimarka) (2-1)
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<