Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları başlıyor!

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu, 13 Mart Perşembe günü oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak ve çeyrek finalistler belli olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları başlıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Mart 2025 15:59

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları 13 Mart Perşembe günü oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda son 16 turu, 8 maçla tamamlanacak. 

Rakiplerini eleyen takımlar, çeyrek finale yükselecek.

Ligde son 16 turu rövanş maçlarının programı (TSİ) şöyle:

20.45 Cercle Brugge (Belçika)-Jagiellonia (Polonya) (0-3) 

20.45 Lugano (İsviçre)-Celje (Slovenya) (0-1) 

20.45 Rapid Wien (Avusturya)-Borac (Bosna Hersek) (1-1)

20.45 Djurgarden (İsveç)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) (0-1)

23.00 Vitoria (Portekiz)-Real Betis (İspanya) (2-2)

23.00 Fiorentina (İtalya)-Panathinaikos (Yunanistan) (2-3)

23.00 Legia Varşova (Polonya)-Molde (Norveç) (2-3) 

23.00 Chelsea (İngiltere)-Kopenhag (Danimarka) (2-1)


EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery