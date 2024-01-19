Koloko'nun kariyeri, kan pıhtısı sorunuyla tehlikede!

En son Toronto Raptors forması giyen serbest pivot Christian Koloko'nun kariyerini tehdit edebilecek bir kan pıhtısı problemiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Koloko'nun kariyeri, kan pıhtısı sorunuyla tehlikede!
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19 Ocak 2024 11:33
En son Toronto Raptors forması giyen serbest pivot Christian Koloko'nun kariyerini tehdit edebilecek bir kan pıhtısı problemiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania, NBA'in Koloko'nun 'Oynamaya Uygunluk Paneline' yönlendirildiği konusunda takımlara bilgi verdiğini ve izin alana kadar oynama veya antrenman yapma gibi lig faaliyetlerine katılamayacağını belirttiğini aktardı.

Raptors, Pascal Siakam takasının ertesi günü serbest kalan Koloko ile bu sorun ortaya çıkmadan önce birçok takımın ilgilendiğini sözlerine ekledi.

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