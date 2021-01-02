Kokoskov: 'Top kayıplarına rağmen son bölümde iyiydik'

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Igor Kokoskov, Galatasaray deplasmanında alınan 87-73'lük galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.



Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa konuşan Igor Kokoskov, "Çok duygusal bir maçtı. Böyle maçlar oynamak hiçbir zaman kolay değildir, özellikle de Galatasaray'a karşı. Birçok oyuncu ve birçok an fazla enerji ortaya koyabilirler ve bizim için böyle bir maçtı. Maçın dördüncü çeyreğinde bazı kırılma anları vardı. Biraz yorgun gözüktük, mental hatalar yaptık, ilk yarıda 1 top kaybı fakat maç sonunda 9 top kaybımız vardı. Top kayıpları oyunun gidişatını çok etkiliyor. Bizim top kayıplarımız Galatasaray'a bir kredi oluşturdu. Son bölümde agresiflerdi ve daha fazla enerji koydular. Ama maçı kazanmanın bir yolunu bulduk. İki takım da iyi bir mücadele ortaya koydu. Bu hatalara rağmen son bölümde maçı kazanmanın bir yolunu bulduk." dedi.



Çeyreğin son bölümündeki top kayıplarına dikkat çeken Igor Kokoskov, "Alan savunması, yarı saha savunmasında bazen farklı açılar getirebiliyor. Bugün biz topu hareket ettirmenin yolunu bulduk. Sadece savunmayla her şeyi örtemezsiniz. Genel anlamda boş atışları bulduk. Dördüncü çeyrekte bence biraz yorulduk ama o top kayıplarına rağmen ve son bölümde rakibimiz zor savunmasıyla maçı değiştirmeyi istedi. Ve biz de buna karşı top kayıplarını rakibimize göre daha iyi kontrol ettik ve maçı kazandık." şeklinde konuştu.