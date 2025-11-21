Kokoskov: 'Sıkıntıda değiliz, sadece eksiklerimiz var'

EuroLeague'in 12. hafta müsabakasında temsilcimiz Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Barcelona'yı mağlup etti ve ligdeki beşinci galibiyetini aldı.Anadolu Efes'te başantrenör Igor Kokoskov, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mikrofon karşısına geçti."Oyuncularımıza haklarını sonuna kadar teslim etmem lazım. Onlara hem maç sonunda, hem de devre arasında 'sert oynamadığınız tek bir maç, tek bir idman bile yok' dedim. Yine de EuroLeague'de kazanmak için sert oynamak yetmiyor. Aynı zamanda iyi ve akıllı oynamanız lazım. Biz de bugün bunu yaptık. Şunu belirtmek istiyorum, Anadolu Efes takımı sıkıntıda değil. Sadece yedi tane eksiğimiz var, dolayısıyla bunun zorluğunu yaşıyoruz. Yani genel anlamda bir sıkıntımız yok. Taraftarımızın bunu özellikle bilmesini istiyorum. Biz hiçbir zaman bu durumdan dolayı 'ağlamıyoruz' veya bunu bahane olarak kullanmıyoruz. Bugün eksiklerimizden dolayı 16 yaşında, çok genç bir oyuncumuzu kadroya almak durumunda kaldık. Yine de hiçbir şekilde bahane üretmiyoruz. Bunu söylüyorum çünkü bu kulübe değer veren insanların bunları bilmeye hakkı olduğunu düşünüyorum.Biz sıkıntıda değiliz, sadece sağlıklı oyuncuları bulmaya çalışıyoruz. Biz özel bir oyuncu grubuna sahibiz, aramızda bir 'çürük elma' yok. Kimse bencil oynamıyor, herkes takımı önemsiyor. Bazen yoruluyoruz ve bazı oyuncularımızın yokluğunu hissediyoruz. Bu galibiyetin keyfini çıkarmamız lazım. Bugün en baştan itibaren oyun planımızı uygulamaya çalıştık. Maça iyi, hazır ve motive başladık. Yine de iyi oynamadığımız anlar oldu çünkü yorulduk. Buna rağmen bugün maçı kapatmanın bir yolunu bulduk, oyuncularımız sahaya yüreklerini koydu. Kritik anlarda büyük şutlar soktuk ve kazandık. Yine de fikstürümüz acımasız, Pazar günü ligde önemli bir maçımız var. Sonrasında ise çift maç haftası geliyor. Ayrıca Barcelona koçu Xavi Pascual'e 'EuroLeague'e yeniden hoş geldin' demek istiyorum. O çok iyi bir koç ve EuroLeague'de olmayı hak ediyor. Dolayısıyla ona yeniden hoş geldin demek istiyorum.Koç olarak benim işim zayıflıkları örtmek ve güçlü yanları daha çok ortaya çıkarmak. Ben her zaman pozitif olmak zorundayım. Şanslıyım ki harika bir oyuncu grubuna sahibiz, bu da işimi kolaylaştırıyor. Burada olmayı gerçekten isteyen ve bu kulübü önemseyen oyuncularımız var. Efes formasını gururla taşıyorlar. Dolayısıyla sadece kendi işime odaklanıyorum. Zor dönemlerden geçiyoruz ama şartlar bu şekilde. Dün idmanda Erkan Yılmaz sakatlandı, artık 'geriye kim kaldı?' diye bakıyoruz. Şanssız bir dönemden geçiyoruz ama bu tür şeyler, yolculuğun bir parçası. Sağlıklı kalabilmek, sezonun çok büyük bir parçası. Ne yazık ki bu her zaman kontrolümüzde olan bir şey değil.Şunu yeniden belirtmek isterim ki Anadolu Efes, herhangi bir sıkıntıda değil. Sadece eksiklerimiz var ve buna rağmen sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Taraftarımızın bunu bilmesini istiyorum."Koç Kokoskov, 'Shane Larkin yokken takım daha mı iyi oynuyor?' sorusuna şu yanıtı verdi:"Shane Larkin hakkında tek bir kötü söz söyleyemem, o bu kulübün yüzü. Bu kulüp için çok şey yaptı. O gerçek bir efsane. Bazen en iyi oyuncunuz yokken takım daha farklı oynayabilir çünkü onun yokluğunda diğerleri daha fazla sorumluluk alır. Larkin hala en iyi oyuncumuz ve ona ihtiyacımız var. İdmanlarda ve maçlarda onun yokluğunu hissediyoruz. Dolayısıyla onun yokluğuyla başa çıkmak kolay değil. Onu arayacağız ve yokluğunda farklı oyuncuların daha çok sorumluluk almasına ihtiyacımız olacak, tıpkı bugün olduğu gibi. Umarım bir an önce aramıza döner. Shane Larkin, bu kulüp için çok şey yaptı ve yapmaya da devam edecek."