Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Kocaelispor ile Yeni Malatyaspor karşılaştı. Kocaelispor maçı 7-1'lık skorla kazandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 20. dakikada Samet Yalçın, 41 ve 76. dakikada Oğulcan Çağlayan, 45. dakikada Ryan Mendes, 57. dakikada Cihat Çelik, 88. dakikada Ahmet Sagat kaydetti.
Yeni Malatyaspor'un deplasmanda tek golü 90+2. dakikada 19 yaşındaki Osman Katipoğlu'dan geldi.
Yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran ve puanını 69 yapan Kocaelispor, gelecek hafta Esenler Erokspor deplasmanında kazanması halinde 16 yıl sonra Süper Lig'e dönmeyi resmen başaracak.
Ligde -21 puanla son sırada yer alan Yeni Malatyaspor, Adanaspor'u ağırlayacak.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 20. dakikada Samet Yalçın, 41 ve 76. dakikada Oğulcan Çağlayan, 45. dakikada Ryan Mendes, 57. dakikada Cihat Çelik, 88. dakikada Ahmet Sagat kaydetti.
Yeni Malatyaspor'un deplasmanda tek golü 90+2. dakikada 19 yaşındaki Osman Katipoğlu'dan geldi.
Yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran ve puanını 69 yapan Kocaelispor, gelecek hafta Esenler Erokspor deplasmanında kazanması halinde 16 yıl sonra Süper Lig'e dönmeyi resmen başaracak.
Ligde -21 puanla son sırada yer alan Yeni Malatyaspor, Adanaspor'u ağırlayacak.