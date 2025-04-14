Kocaelispor, Yeni Malatyaspor'u geçti! Süper Lig çok yakın

Trendyol 1. Lig'de Yeni Malatyaspor'u 7-1 ile geçen Kocaelispor, gelecek hafta kazanması halinde Süper Lig bileti alacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Kocaelispor, Yeni Malatyaspor'u geçti! Süper Lig çok yakın
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14 Nisan 2025 22:01
Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Kocaelispor ile Yeni Malatyaspor karşılaştı. Kocaelispor maçı 7-1'lık skorla kazandı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 20. dakikada Samet Yalçın, 41 ve 76. dakikada Oğulcan Çağlayan, 45. dakikada Ryan Mendes, 57. dakikada Cihat Çelik, 88. dakikada Ahmet Sagat kaydetti.

Yeni Malatyaspor'un deplasmanda tek golü 90+2. dakikada 19 yaşındaki Osman Katipoğlu'dan geldi.

Yenilmezlik serisini 14 maça çıkaran ve puanını 69 yapan Kocaelispor, gelecek hafta Esenler Erokspor deplasmanında kazanması halinde 16 yıl sonra Süper Lig'e dönmeyi resmen başaracak.

Ligde -21 puanla son sırada yer alan Yeni Malatyaspor, Adanaspor'u ağırlayacak.




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