09 Aralık
AS Monaco-Galatasaray
23:00
09 Aralık
Kairat Almaty-Olympiakos
18:30
09 Aralık
Bayern Munih-Sporting CP
20:45
09 Aralık
Atalanta-Chelsea
23:00
09 Aralık
Inter-Liverpool
23:00
09 Aralık
Barcelona-E. Frankfurt
23:00
09 Aralık
PSV Eindhoven-Atletico Madrid
23:00
09 Aralık
Union St.Gilloise-Marsilya
23:00
09 Aralık
Tottenham-Slavia Prag
23:00

Kocaelispor'un sahasında 7 maçtır bileği bükülmüyor

Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Kocaelispor, evindeki son 7 maçta mağlubiyet yaşamadı

calendar 09 Aralık 2025 14:57 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2025 14:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA






Süper Lig'de iç sahadaki performansıyla 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Kocaelispor, topladığı puanların büyük bölümünü evinde elde etti.

Yeşil-siyahlılar sezon başı göreve gelen teknik direktör Selçuk İnan ile sezona istediği gibi başlangıç yapamasa da iç sahada bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada yalnızca 1 kez mağlup oldu.

Söz konusu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 3 beraberlik alan Körfez temsilcisi, tek iç saha mağlubiyetini ligin 2. haftasında Samsunspor karşısında yaşadı.


Konuk ettiği Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ile berabere kalan yeşil-siyahlılar, ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor, Galatasaray ve Gençlerbirliği'ni mağlup etti.

Kocaelispor, sahasında topladığı 15 puanla Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ardından iç sahada en çok puan toplayan 4. takım konumunda.

- Kalesini gole kapatıyor

Kocaeli ekibi evinde oynadığı 8 maçta sadece 3 gol yedi ve bu alanda Göztepe ve Corendon Alanyaspor ile ligin en az gol yiyen takımı oldu.

Yeşil-siyahlılar, rakip fileleri ise 7 kez havalandırırken, evinde elde ettiği 4 galibiyetin 3'ü 1-0'lık skorlarla geldi. Tek farklı galibiyetin dışına yalnızca Corendon Alanyaspor maçında çıkan Kocaelispor bu maçı 2 golle kazandı.

Evindeki son 5 maçta ise gol yemeyen yeşil-siyahlılar, bu süreçte 13 puan topladı.

- Deplasman karnesi zayıf

Puan tablosunda 8. sırada bulunan Kocaelispor, dış sahadaki performansında ise aynı başarıyı gösteremedi.

Deplasmanda oynadığı 7 maçta yalnızca 4 puan toplayan yeşil-siyahlılar, bu karşılaşmalarda 12 gol yerken 5 gol atabildi. Körfez temsilcisi, bu alanda Eyüpspor'un (3) ardından ligin deplasmanda en az gol atan ikinci takımı konumunda.

Süper Lig'in ilk 7 haftasında galibiyet elde edemeyen Kocaelispor, son 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ligin son sırasından 8. sıraya kadar yükselmeyi başardı. 

 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 15 11 3 1 32 11 36
2 Trabzonspor 15 10 4 1 27 13 34
3 Fenerbahçe 15 9 6 0 32 14 33
4 Göztepe 15 7 5 3 18 9 26
5 Beşiktaş 15 7 4 4 26 19 25
6 Samsunspor 15 6 7 2 22 16 25
7 Gaziantep FK 15 6 5 4 23 24 23
8 Kocaelispor 15 5 4 6 12 15 19
9 Başakşehir 15 4 5 6 20 17 17
10 Alanyaspor 15 3 8 4 14 14 17
11 Konyaspor 15 4 4 7 20 24 16
12 Rizespor 15 3 6 6 17 23 15
13 Antalyaspor 15 4 3 8 14 25 15
14 Gençlerbirliği 15 4 2 9 17 21 14
15 Kasımpaşa 15 3 5 7 14 21 14
16 Eyüpspor 15 3 3 8 10 18 13
17 Kayserispor 15 2 7 6 15 32 13
18 Karagümrük 15 2 2 11 13 29 8
