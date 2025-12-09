Kocaelispor'un sahasında 7 maçtır bileği bükülmüyor

Süper Lig'de iç sahadaki performansıyla 7 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan Kocaelispor, topladığı puanların büyük bölümünü evinde elde etti.Yeşil-siyahlılar sezon başı göreve gelen teknik direktör Selçuk İnan ile sezona istediği gibi başlangıç yapamasa da iç sahada bu sezon oynadığı 8 karşılaşmada yalnızca 1 kez mağlup oldu.Söz konusu karşılaşmalarda 4 galibiyet ve 3 beraberlik alan Körfez temsilcisi, tek iç saha mağlubiyetini ligin 2. haftasında Samsunspor karşısında yaşadı.Konuk ettiği Zecorner Kayserispor, Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ile berabere kalan yeşil-siyahlılar, ikas Eyüpspor, Corendon Alanyaspor, Galatasaray ve Gençlerbirliği'ni mağlup etti.Kocaelispor, sahasında topladığı 15 puanla Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ardından iç sahada en çok puan toplayan 4. takım konumunda.Kocaeli ekibi evinde oynadığı 8 maçta sadece 3 gol yedi ve bu alanda Göztepe ve Corendon Alanyaspor ile ligin en az gol yiyen takımı oldu.Yeşil-siyahlılar, rakip fileleri ise 7 kez havalandırırken, evinde elde ettiği 4 galibiyetin 3'ü 1-0'lık skorlarla geldi. Tek farklı galibiyetin dışına yalnızca Corendon Alanyaspor maçında çıkan Kocaelispor bu maçı 2 golle kazandı.Evindeki son 5 maçta ise gol yemeyen yeşil-siyahlılar, bu süreçte 13 puan topladı.Puan tablosunda 8. sırada bulunan Kocaelispor, dış sahadaki performansında ise aynı başarıyı gösteremedi.Deplasmanda oynadığı 7 maçta yalnızca 4 puan toplayan yeşil-siyahlılar, bu karşılaşmalarda 12 gol yerken 5 gol atabildi. Körfez temsilcisi, bu alanda Eyüpspor'un (3) ardından ligin deplasmanda en az gol atan ikinci takımı konumunda.Süper Lig'in ilk 7 haftasında galibiyet elde edemeyen Kocaelispor, son 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle ligin son sırasından 8. sıraya kadar yükselmeyi başardı.