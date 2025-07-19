Kocaelispor'un Edin Visca inadı!

Geçtiğimiz sezonu TFF 1. Lig'de şampiyon olarak tamamlayan ve 16 yıllık hasreti bitirerek Süper Lig'e çıkan Kocaelispor, ligde kalıcı olmak için önemli hamlelere imza atıyor.
Kocaelispor, ikna etmeye çalıştığı Trabzonspor'un Boşnak oyuncu Edin Visca için görüşmeleri sıklaştırdı. Yeşil-Siyahlılar, lig tecrübesi olan ve takıma liderlik yapabileceğinden dolayı Visca'yı istiyor.
SON SENESİ!
Kocaelispor, Edin Visca için yıllık maaş olarak 1 milyon Euro'ya kadar yükseldi. Bordo-Mavililer ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve yıllık 1.5 milyon Euro sabit ücreti olan Boşnak oyuncunun, ücretinin geri kalan kısmı Trabzonspor tarafından karşılanması isteniyor.
Yeşil-siyahlılar, takımdan ayrılık iddiaları menajeri tarafından yalanlanan Edin Visca'yı ayrılığa ikna etmesi halinde Trabzonspor'la anlaşacağına inanıyor.
Kocaelispor, ikna etmeye çalıştığı Trabzonspor'un Boşnak oyuncu Edin Visca için görüşmeleri sıklaştırdı. Yeşil-Siyahlılar, lig tecrübesi olan ve takıma liderlik yapabileceğinden dolayı Visca'yı istiyor.
SON SENESİ!
Kocaelispor, Edin Visca için yıllık maaş olarak 1 milyon Euro'ya kadar yükseldi. Bordo-Mavililer ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve yıllık 1.5 milyon Euro sabit ücreti olan Boşnak oyuncunun, ücretinin geri kalan kısmı Trabzonspor tarafından karşılanması isteniyor.
Yeşil-siyahlılar, takımdan ayrılık iddiaları menajeri tarafından yalanlanan Edin Visca'yı ayrılığa ikna etmesi halinde Trabzonspor'la anlaşacağına inanıyor.