TFF 1. Lig'in 7. haftasında Kocaelispor, evinde Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. İzmit Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kocaelispor 1-0'lık skorla kazandı.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren gol, 55. dakikada Benhur Keser'den geldi.
Bu skorla son 4 maçtaki 3. galibiyetini alan Kocaelispor puanını 10 yaparken, ilk yenilgisini yaşayan Tuzlaspor 11 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Kocaelispor evinde İstanbulspor'u konuk edecek, Tuzlaspor ise evinde Keçiörengücü ile karşılaşacak.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Şahan Yılmaz, Baran Eraslan
Kocaelispor: Korcan Çelikay, Diogo Aleksis Özçakmak, Musa Nizam, Yılmaz Özeren, Ndlovu (Dk. 78 Mevlüt Erdinç), Cabezas (Dk. 46 Pereira), Atila Turan, Cisse, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 72 Omolo), Mandjeck, Benhur Keser (Dk. 83 Mehmet Taş)
Tuzlaspor: Angeler, Rotman, Pedersen, Diack (Dk. 46 Bardhi), Samet Asatekin, İbrahim Has, Tayfun Aydoğan (Dk. 73 Rahmi Anıl Başaran), Safa Kınalı (Dk. 59 Ahmet Yazar), Ferhat Öztorun, Posmac, Sedat Şahintürk (Dk. 73 Selçuk Alibaz)
Gol: Dk. 55 Benhur Keser (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Atila Turan, Dk. 56 Benhur Keser, Dk. 60 Georges Constant Mandjeck, Dk. 63 Michael Pereira (Kocaelispor), Dk. 51 Rajko Rotman, Dk. 87 Ferhat Öztorun, Dk. 90+3 Tayfun Aydoğan (Yedek kulübesinde) (Tuzlaspor)
Kocaelispor'a galibiyeti getiren gol, 55. dakikada Benhur Keser'den geldi.
Bu skorla son 4 maçtaki 3. galibiyetini alan Kocaelispor puanını 10 yaparken, ilk yenilgisini yaşayan Tuzlaspor 11 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'in 8. haftasında Kocaelispor evinde İstanbulspor'u konuk edecek, Tuzlaspor ise evinde Keçiörengücü ile karşılaşacak.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Şahan Yılmaz, Baran Eraslan
Kocaelispor: Korcan Çelikay, Diogo Aleksis Özçakmak, Musa Nizam, Yılmaz Özeren, Ndlovu (Dk. 78 Mevlüt Erdinç), Cabezas (Dk. 46 Pereira), Atila Turan, Cisse, İlyas Kubilay Yavuz (Dk. 72 Omolo), Mandjeck, Benhur Keser (Dk. 83 Mehmet Taş)
Tuzlaspor: Angeler, Rotman, Pedersen, Diack (Dk. 46 Bardhi), Samet Asatekin, İbrahim Has, Tayfun Aydoğan (Dk. 73 Rahmi Anıl Başaran), Safa Kınalı (Dk. 59 Ahmet Yazar), Ferhat Öztorun, Posmac, Sedat Şahintürk (Dk. 73 Selçuk Alibaz)
Gol: Dk. 55 Benhur Keser (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Dk. 14 Atila Turan, Dk. 56 Benhur Keser, Dk. 60 Georges Constant Mandjeck, Dk. 63 Michael Pereira (Kocaelispor), Dk. 51 Rajko Rotman, Dk. 87 Ferhat Öztorun, Dk. 90+3 Tayfun Aydoğan (Yedek kulübesinde) (Tuzlaspor)