Kocaelispor, evinde iki golle galip

Trendyol 1.Lig'de 14. haftanın açılış maçında Kocaelispor, sahasında Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kocaelispor, evinde iki golle galip
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29 Kasım 2024 22:05
Trendyol 1.Lig'de 14. haftanın açılış karşılaşmasında Kocaelispor, Adanaspor'u konuk etti.

Yıldız Entegre Kocaeli Stadyumu'ndaki maçta ev sahibi ekip sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 45+5'da Josip Vukovic ile 61'de Pedrinho kaydetti.

Ertuğrul Sağlam'ın ekibi Kocaelispor, bu galibiyetin ardından puanını 29 yaptı ve liderlik koltuğunu bırakmadıı. Adanaspor, 8 puanda kaldı.

Trendyol 1.Lig'in bir sonraki haftasında Lider Kocaelispor Yeni Malatyaspor deplasmanına gidecek. Adanaspor, Erzurumspor FK'ya konuk olacak.
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