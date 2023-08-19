Kocaelispor, Douglas Tanque'yi transfer etti!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Brezilyalı forvet Douglas Tanque ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Kocaelispor, Douglas Tanque'yi transfer etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ağustos 2023 21:16
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor, Samsunspor'un Brezilyalı golcüsü Douglas Tanque'yi renklerine bağladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Douglas Tanque. Kulübümüz, Douglas Tanque ile 2 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktadır.'' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, transferin camiaya hayırlı olması dilendi.

Douglas Tanque geçtiğimiz sezon Samsunspor ile 1.Lig'de 31 maçta 17 gol atıp 3 asist kaydetti. 

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery