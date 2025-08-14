Kocaelispor'dan orta saha transferi!

Süper Lig'in yeni isimlerinden Kocaelispor, Torino ile sözleşmesi biten Karol Linetty'i kadrosuna kattı.
Kocaelispor'un açıklamasına göre Poloyalı oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Kocaelispor'un yeni transferi hakkındaki resmi açıklaması:
"Kutsal renklere hoş geldin Linetty!
Karol Linetty ile kulübümüz arasında 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır."
PERFORMANSI
Linetty, geçtiğimiz sezonda 30 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik katkıda bulundu.
