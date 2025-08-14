14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-153'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Kocaelispor'dan orta saha transferi!

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Torino'dan ayrılan Karol Linetty'i 1+1 yıllık olmak üzere kadrosuna kattı.

calendar 14 Ağustos 2025 17:21
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Kocaelispor'dan orta saha transferi!
Süper Lig'in yeni isimlerinden Kocaelispor, Torino ile sözleşmesi biten Karol Linetty'i kadrosuna kattı.

Kocaelispor'un açıklamasına göre Poloyalı oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Kocaelispor'un yeni transferi hakkındaki resmi açıklaması:

"Kutsal renklere hoş geldin Linetty!

Karol Linetty ile kulübümüz arasında 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır."

PERFORMANSI

Linetty, geçtiğimiz sezonda 30 maça çıktı ve 1 gol 1 asistlik katkıda bulundu.

