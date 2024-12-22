Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Aydın Günaydın'ın ekibi Kocaelispor deplasmanda Ufuk Kahraman'ın yönetimindeki Boluspor'u 3-1 mağlup etti.



Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta Kocaelispor'un gollerini 71. ve 90+8. dakikalarda Ryan Mendes, 90. dakikada ise Markao kaydetti.



Boluspor'un tek golünü ise 39. dakikada Fethi Özer kaydetti. Boluspor'da Naby Oulare 72. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.



Bu sonuçla birlikte Kocaelispor ligde 35 puanla liderliğe ulaşırken, Boluspor 23 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki maç haftasında Kocaelispor evinde Iğdır FK'yi ağırlarken, Boluspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.



