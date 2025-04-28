NBA'de geride bıraktığımız akşam ve gece toplamda dört playoff karşılaşması oynandı ve tüm maçların serilerinde durum 3-1'e geldi.



İşte sırasıyla alınan sonuçlar!



New York Knicks 94 - 93 Detroit Pistons



Knicks, Detroit'te oynanan serinin dördüncü maçında 94-93'lük skorla galip gelerek seride 3-1 öne geçti. Jalen Brunson, üçüncü çeyrekte bileğini burkmasına rağmen sahaya dönerek 32 sayı ve 11 asistle takımını sırtladı. Karl-Anthony Towns ise 27 sayı ve 9 ribaundla önemli katkı sağladı. Maçın son anlarında, Pistons oyuncusu Tim Hardaway Jr.'ın üçlük denemesinde Josh Hart'ın yaptığı temas faul olarak değerlendirilmedi ve bu karar tartışmalara yol açtı. NBA yetkilileri, maç sonrası bu pozisyonda faul çalınması gerektiğini kabul etti.



Minnesota Timberwolves 116 - 113 Los Angeles Lakers



Timberwolves, Target Center'da oynanan maçta Lakers'ı 116-113 mağlup ederek seride 3-1 öne geçti. Anthony Edwards, 43 sayı, 9 ribaund ve 6 asistle maçın yıldızı oldu. Jaden McDaniels, son dakikada yaptığı üç sayılık oyun ve LeBron James'in pasını çalarak galibiyeti perçinledi. Lakers cephesinde Luka Dončić 38 sayı, James ise 27 sayı ve 12 ribaundla oynadı. Ancak Lakers, son çeyrekte etkili olamayarak mağlubiyeti engelleyemedi.



Boston Celtics 107 - 98 Orlando Magic



Celtics, deplasmanda Magic'i 107-98 yenerek seride 3-1 öne geçti. Jayson Tatum, 37 sayı ve 14 ribaundla etkileyici bir performans sergiledi. Jaylen Brown 21 sayı, Kristaps Porzingis ise 19 sayıyla katkı sağladı. Magic'te Paolo Banchero 31 sayı kaydetti ancak takımının mağlubiyetini önleyemedi. Celtics, seriyi Boston'da tamamlamak için avantaj elde etti.



Indiana Pacers 129 - 103 Milwaukee Bucks



Pacers, Bucks'ı 129-103 yenerek seride 3-1 öne geçti. Maçın başında Bucks'ın yıldızı Damian Lillard, aşil tendonundan sakatlanarak oyundan çıktı. Pacers'ta Myles Turner 23 sayıyla öne çıkarken, Tyrese Haliburton 17 sayı, 8 ribaund ve 15 asistle oynadı. Giannis Antetokounmpo'nun 28 sayı ve 15 ribaundluk performansı Bucks'ı kurtaramadı.



