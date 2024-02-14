Knicks, Rockets yenilgisi için NBA'e itirazda bulundu!

New York Knicks, Pazartesi günü Houston Rockets'a karşı aldığı 105-103'lük mağlubiyeti NBA'e resmi olarak protesto etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Knicks, Rockets yenilgisi için NBA'e itirazda bulundu!
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14 Şubat 2024 11:48
New York Knicks, Pazartesi günü Houston Rockets'a karşı aldığı 105-103'lük mağlubiyeti NBA'e resmi olarak protesto etti.

NBA hakemlerinin maçın sonrasında Knicks yıldızı Jalen Brunson'a verilen faul kararının yanlış olduğunu kabul etmesi sonrası, New York ekibi karşılaşmanın sonucunu lige itiraz etme kararı aldı.

Başlangıçta Brunson tarafından faul yapılan Aaron Holiday, aldığı üç serbest atış hakkının ikisini sayıya çevirerek ekibini galibiyete taşımıştı.

Knicks'in protestosunda karşılaşmanın ya uzatma periyodundan, ya da en başından başlatılmasını istediği kaydedildi.

NBA'deki protestoların bir kuralın "yanlış uygulandığını" göstermesi gerekiyor ve lig tarihinde bu protestolardan yalnızca altı tanesi onaylanmıştı.

Knicks sezonda 33-21'lik derecesiyle Doğu Konferansı'nın dördüncü sırasında yer alıyor.

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