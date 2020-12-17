Klopp ve Mourinho'dan maç sonu değerlendirmesi

İngiltere Premier Lig'de liderin el değiştirdiği Liverpool - Tottenham maçının ardından Klopp ve Mourinho maç sonunda açıklamada bulundu.



Konuk ekibin hocası Jose Mourinho açıklamasında Klopp'un saha kenarında çok fazla sevinç gösterisi yaptığını ve ligin en iyi takımı olduklarını Alman hocaya söylediğini belirterek, "Maç sonunda Klopp'a en iyi takıma karşı kaybettiklerini söyledim. Saha kenarında o hareketleri ben yapsaydım her şey daha farklı olurdu." ifadelerini kullandı.



Kazanan Klopp ise kazanmayı sonuna kadar hak ettikleri bir oyun oynadıklarını belirterek ve Mourinho'ya cevap vererek, "Sanırım benim İngilizcem düşündüğümden daha kötü. Mou bana sadece en iyi takımın kaybettiğini söyledi, saha kenarındaki hareketlerimle ilgili hiç bir şey söylediğini ben duymadım. Şunu söyleyeyim, kazanmayı sonuna kadar hak eden bir oyunla kazandık ve lideriz" sözlerini sarf etti.



Liverpool, 13 haftası geride kalan Premier Lig'de Tottenham'ı yenerek 28 puana yükseldi ve zirveye yerleşti.



