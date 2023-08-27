Klopp: '1000 maça çıktım böylesini görmedim'

İngiltere Premier Lig 3. hafta maçında deplasmanda Newcastle United'ı, 90+3'te attığı golle mağlup eden Liverpool'da teknik direktör Jurgen Klopp açıklamalarda bulundu.



Alman teknik direktör, "Bugünkü gibi bir karşılaşma hatırlamıyorum. kariyerimde 1000'den fazla maça çıktım ve böylesine bir galibiyeti hatırlamıyorum. Daha önce buna benzer maçlar yaşasak da bu karşılaşma en iyi galibiyetlerden birisi. Yeteri kadar sakin oynamadık, mecbur olmadığımız halde baskı altında hissettik." dedi.



"İSTİKRAR BULMAMIZ GEREKİYOR"



Darwin Nunez'in galibiyeti getiren golleri hakkında da konuşan Klopp, "Kesinlikle Darwin'e söylediklerimin onun performansı üzerinde hiçbir etkisi olmadı. Pep Lijnders onunla konuşabiliyor. Ben de ona sarıldım ve onu sahaya çıkıp takım için savaşmaya teşvik ettim. Bu kadar. Darwin Nunez yedek kaldığı için mutlu değil ancak ama sezonun bu erken döneminde birileri başlayamıyor. 11 oyuncuya sahip olup her zaman onlarla oynayamayız, bu yüzden istikrarı bulmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.



"GOLE SEVİNEMİYORUM"



İkinci golün ardından neler hissettiğini de anlatan Jurgen Klopp, "Artık bu golleri çok fazla kutlamıyorum çünkü ofsayt mı yoksa başka bir şey mi olduğundan emin olamıyorum. Ofsayt olmadığından oldukça emindim ama her neyse, bir dakika kadar sonra VAR kontrolünün bittiğinde çocuklar bunu arkamdaki taç çizgisinden duydular, gerçekten kutlama yapıyorlardı ve sonra büyük bir rahatlama hissettim. Söylediğim gibi kırmızı karttan sonraki oyun tarzımız bize burada bir şeyler yapabileceğimiz hissini verdi. Taviz vermiyoruz, sakin kalıyoruz, tutkuyla savunuyoruz, fikirle oynadık." diyerek sözlerini noktaladı.



