Kleberson'dan Beşiktaş itirafı; 'Tam bir çılgınlıktı'

2003-2005 yılları arasında Beşiktaş forması giyen, eski yıldız isimlerden Kleberson, İngiltere'de verdiği bir röportajda Beşiktaş'ta geçirdiği günler hakkında konuştu.



Brezilya Milli Takımı'nda da forma giyen Kleberson, Türkiye'de şaşırdığı bir olayı da anlattı. Futbola Atletico Paranaense'den başlayan Kleberson, 2003 yılında 8.6 milyon euro karşılığında Manchester United'a transfer oldu. İki yıl İngiliz devinin formasını giyen yıldız oyuncu Ağustos 2005'te 2.6 milyon euro karşılığında Beşiktaş'ın yolunu tuttu. Şimdilerde Amerika Birleşik Devletleri MLS ekibi New York City'de yardımcı antrenörlük yapan Kleberson, Türkiye'de geçirdiği günleri anlattı.



"TAM BİR ÇILGINLIKTI"



"Beşiktaş'a imza atmak üzere Türkiye'deki havalimanına geldim. Kapıdan çıkar çıkmaz taraftarlardan bir uğultu geldi. Bu tam bir çılgınlıktı. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştım. Bir anda etrafım sarıldı, hayranlar beni havaya kaldırım, arabaya kadar taşıdılar. O sırada çantam ve telefonum kayboldu. Kayınpederim ve menajerim yanımdaydılar, ancak bir şey yapamadılar. Sonunda beni almak için gelen arabaya ulaşabildim. Arabaya girdim, kapılar kapalı olmasına rağmen taraftarları duyabiliyordum. Adımı haykırıyorlardı."



"OTELİ DE BULDULAR"



"Otele vardık, ancak taraftarlar kaldığım oteli de buldular. Bu yüzden otelin dışında benim için tezahüratlar yapmaya devam ettiler. Türkiye gerçekten çok hoşuma gitti. Hayranlar çılgın ama beni çok desteklediler ve çok tutkulular. Türkiye'de hangi şehre giderseniz gidin, havalimanında taraftarlar etrafınızı sarar."



KLEBERSON'U ŞAŞIRTAN OLAY



"Fenerbahçe ile çok büyük bir maç oynayacaktık. Bu maçtan önce yaptığımız toplantıdan sonra, antrenman sahasından çıkarken otobüse doğru ilerledim ve yerime oturdum. Sonra dışarda kalabalığın ortasında bir koyun gördüm.



Sonra baktım, bir adam koyunun boğazını kesti ve bu kanı yüzlerine sürmeye başladılar. Etrafa bakıp 'burada neler oluyor' dedim. Orada kültür bu, onların bir ritüeli. Tanrım, çılgıncaydı."



KLEBERSON'UN KARİYERİ



Beşiktaş formasıyla sahaya çıktığı 65 maçta dört kez gol atmayı başaran Kleberson, yedi kez de asist yaptı. Brezilyalı yıldız, siyah-beyazlılardan sonra ülkesine dönerek Flamengo'ya transfer oldu.



Ardından sırasıyla Bahia, Atletcio Paranaense, Philedelphia, Bahia, Indy Eleven, Fort Lauderdale formaları giydi.





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