Kızılyıldız, deplasmanda gol oldu yağdı!

Sırbistan Süper Ligi 8. hafta maçında Kızılyıldız, deplasmanda Partizan'ı 4-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Kızılyıldız, deplasmanda gol oldu yağdı!
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23 Eylül 2024 22:19
Son güncelleme 23 Eylül 2024 23:03
Sırbistan Süper Ligi 8. hafta maçında Partizan ve Kızılyıldız karşı karşıya geldi. Partizan Belgrad Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi 4-0 kazandı.

Kızılyıldız'da Cherif Ndiaye 24(P), 55 ve 65. dakikalarda attığı 3 golle hattrick yapan oyuncu oldu. Kızılyıldız'ın diğer golünü 45+3'de Silas Katompa Mvumpa kaydetti.

Kızılyıldız'da Krunic, maça ilk 11 başladı ve 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Kızılyıldız, puanını 22'ye çıkarırken Partizan 11 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Kızılyıldız, Zeleznicar Pancevo'yu evinde ağırlayacak. Partizan ise Lucani deplasmanına gidecek.

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