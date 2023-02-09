Kızılhan: "Tırımız yağmalanmadı"

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan deprem yardım tırlarının yağmalandığına ilişkin iddiaları yalanladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Kızılhan: 'Tırımız yağmalanmadı'
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09 Şubat 2023 00:15
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, sosyal medyada yayılan deprem bölgesine giden tırlarının yağmalandığına dair haberleri yalanladı.

Kızılhan yaptığı açıklamada, "Çıkan haberlerin doğruyu yansıtmadığını söylemek istiyorum. Tır şöförüyle ve orada kontak kurduğumuz kişilerle konuştuk. Zaten dağıtımın yapıldığına dair de video paylaştık. Sosyal medyada böyle zamanlarda bile asılsız haberler yayılabiliyor" diye konuştu.

Kızılhan ayrıca vatandaşların yardımlarını toplamaya da devam ettiklerini belirterek, "AFAD'ın listesine uygun şekilde tüm vatandaşlarımızdan desteklerini yarın da devam etmesini rica ediyoruz. Tüm tur organizasyonlarını yaptık. Tırları da bilabedel bu destek için kullandıran şahıs ve kurumlara teşekkürlerimizi sunuyorum" açıklamasını yaptı.

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www.hazirol.gov.tr adresinde yayımlanmakta olan ve toplumda afet farkındalığını artırmayı amaçlayan eğitim videolarına da AFAD Acil mobil uygulamasından ulaşılabiliyor.
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