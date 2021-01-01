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Kings, Simmons karşılığında Fox'ı vermeye "gönülsüz"

Sacramento Kings'in, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons ile olası bir takasta De'Aaron Fox'tan vazgeçme konusunda 'gönülsüz' olduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Sacramento Kings'in, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons ile olası bir takasta De'Aaron Fox'tan vazgeçme konusunda 'gönülsüz' olduğu iddia edildi.

Bleacher Report'tan Jack Fischer, daha önce Simmons ile ilgilendiği bildirilen Kings ekibinin, 76ers başkanı Daryl Morey'nin takas taleplerini karşılamakta başarısız olacağını söyledi:

"Sacramento'daki yavaş başlangıcın Philadelphia ile muhtemel bir Ben Simmons takasına yol açabileceğine dair geçmişteki güçlü iddialara rağmen, Sixers ve Kings arasında önemli bir görüşme yok. Fox ve Tyrese Halliburton halen takasa müsait değiller ve ikinci yılında çıkış yakalayan Tyrese Maxey, Philadelphia'da sağlam bir ilk beş point guardı olarak ortaya çıkmış durumda."

Fox, sezonda 19.9 sayı ve 5.6 asist ortalamalarıyla oynuyor. Simmons ise 76ers'a, mental açıdan sezonda oynamaya hazır hissetmediğini belirtmişti.


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