Kim Min Jae için flaş transfer gelişmesi!

Napoli forması giyen Kim Min Jae, Avrupa'nın önemli ekiplerini peşinden sürüklemeye devam ediyor.



Güney Koreli savunma oyuncusunun daha önce Manchester United ile anlaşmaya yakın olduğu iddia edilmişti. 26 yaşındaki futbolcu için bu kez yeni bir transfer iddiası geldi.



MANCHESTER UNITED BEKLEMEYE GEÇTİ



Foot Mercato'da yer alan habere göre, Manchester United ve oyuncu cephesi arasında yapılan görüşmelerin tıkandığı belirtildi. İngiliz ekibinin transfer için şu anda beklemeye geçtiği kaydedildi.



NEWCASTLE UNITED HAREKETE GEÇTİ



Manchester United'da yaşanan bu gelişme sonrası başarılı defans oyuncusu ile ilgilenen diğer kulüplerin iştahının arttığı öne sürüldü. Özellikle Newcastle United'ın, Kim Min Jae transferinde önemli adımlar attığı aktarıldı. Kim Min Jae'nin, düzenli oynama düşüncesi ve Newcastle United savunmasının ana aktörü olma fikriyle İngiliz ekibine imza atmaya sıcak baktığı öne sürüldü.



PSG VE CHELSEA DE TAKİPTE



Öte yandan Paris Saint-Germain ve Chelsea'nin de, Manchester United'ın Kim Min Jae için beklemeye geçmesinin ardından oyuncuyu yakından takip ettiği vurgulandı. İki ekibin de, Manchester United ile yapılan görüşmelerin durmasından faydalanabileceği belirtildi.



Geçtiğimiz sezon Napoli forması altında İtalya Serie A'da 33 maça çıkan Kim Min Jae, 2 gol attı ve 2 asist yaptı. Güney Koreli oyuncu, 33 yıl sonra gelen şampiyonluğun mimarlarından biri oldu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ