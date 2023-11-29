Dallas Mavericks'in başantrenörü Jason Kidd, ESPN muhabiri Tim MacMahon'a "olumsuz şeyler yazması" konusunda tepki gösterdi.



Geçtiğimiz gece Sezon İçi Turnuvası'nda Mavericks'in Houston Rockets'a karşı aldığı galibiyetin ardından maç sonrası basın toplantısında konuşn Kidd, MacMahon ile hararetli bir tartışmaya girerek, muhabirin yıldız ikilisi Luka Doncic ve Kyrie Irving hakkında olumsuz algı yarattığı habercilikten duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.



MacMahon'un Doncic-Irving ikilisinin maçların kritik anlarındaki durumlarda gösterdiği gelişimi hakkındaki sorusu, Kidd'in keskin tepkisine yol açtı:



"Tim, belki de asıl sorun, sizlerin bu adamların ilk günden başarılı olmaları gerektiğini düşünmenizdir. Bunlar zaman alan şeylerdir. Başarısız olmak sorun değildir. Profesyonel bir sporcu için başarısız olmak kötü bir şey değildir çünkü daha iyiye gidebilir ve bunlardan ders çıkarabilirsiniz. Ve bu ikisi bu alanda dünyanın en iyileri.



Bu adamlar kritik anlarda dünyanın en iyi oyuncularından ikisi. Bu konuyu geçen yıl gereğinden fazla büyütmek istediniz. Ama bu yıl işler iyi gittiği için büyütemiyorsunuz. Biraz pozitif şeyler yazın. Pozitif şeyler yazmakta bir sorun yok. İnsanlar onları da okur. Sürekli negatif şeyler yazmak zorunda değilsiniz."



Kidd, MacMahon'un konuşmayı nötr bir havaya döndürmeye çalışmasına karşılık, özellikle takımın başarı yakaladığı dönemde olumlu haberler yazılmasının önemini yineledi:



"Şu an bu yıldayız, geçen yıla dönemeyiz. İşte sorun da bu."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU