Khabib Nurmagomedov rakibini nakavt etti ve boksu bıraktı

UFC hafif siklet ünvan maçında Khabib Nurmagomedov, ABDli rakibi Justin Gaethje'i bayıltarak nakavt etti ve ölen babasının vasiyeti üzerine boksu yenilgisiz bir şekilde bıraktığını açıkladı.

Khabib Nurmagomedov rakibini nakavt etti ve boksu bıraktı
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25 Ekim 2020 00:15
UFC Hafif Siklet ünvan maçında Khabib Nurmagomedov, Justin Gaethje'i nakavtla mağlup ederek kariyerini noktaladığını açıkladı.

Nurmagomedov, Amerikalı rakibi Justin Gaethje'i heyecan dolu karşılaşmada bayıltarak nakavt etti ve kemerini korurken kariyerini noktaladığını açıkladı. Yakın zamanda vedat eden babasının vasiyeti üzerine kariyerini 29-0'lık skorla namağlup olarak tamamlayan Khabib Nurmagomedov, karşılaşmanın ardından büyük podyumda gözyaşlarına boğuldu.

32 yaşındaki Khabib Nurmagomedov maçtan önce annesine babasının yenilgisiz bırakma kararını uyacağını söylediğini duyurmuştu. 



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