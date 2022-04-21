Keylor Navas: 'Durum değişmek zorunda'

Paris Saint-Germain'in 35 yaşındaki kalecisi Keylor Navas, geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Son dönemde kaleyi İtalyan eldiven Gianluigi Donnarumma'ya kaptırmasına değinen Navas, "Durumu incelememiz gerekiyor. Donnarumma ile iyi bir ilişkim var ama ben her maçta oynamak istiyorum." dedi.



Tecrübeli kaleci, "Bu şekilde devam ederse, benim için zor olacak. Durum değişmek zorunda" sözlerini kullandı.



Keylor Navas, bu sezon 23 maçta PSG kalesini korurken, Donnarumma ise 22 maçta görev aldı.





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