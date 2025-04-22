Phoenix Suns'ta işler karışık olsa da, yıldız oyuncu Kevin Durant'ın takımda kalma ihtimali hâlâ masada.



NBA muhabiri Chris Haynes'in aktardığına göre, Durant'ın 2025-26 sezonunda da Suns forması giymesi, takımın yeni koç tercihine bağlı olacak.



Haynes, "Bu yaz Kevin Durant'ın takaslanması kuvvetle muhtemel. Ancak Suns, oyuncular tarafından saygı gören, takımın kimliğine uygun bir koç bulabilirse, Durant'ın takımda kalma ihtimali doğabilir," açıklamasında bulundu.



Durant, 2023 yılında katıldığı Phoenix'te kısa sürede lider konumuna yerleşmişti. Ancak 2024-25 sezonunda takım, 36-46'lık derecesiyle Batı Konferansı'nda 11. sırada yer aldı ve playoff dışında kaldı. Bu başarısızlık, başantrenör Mike Budenholzer'ın yalnızca bir sezon sonunda görevden alınmasına yol açtı.



Öte yandan, Shams Charania'nın geçtiğimiz hafta verdiği bilgiye göre, yönetim Devin Booker etrafında yeniden yapılanmayı hedefliyor. Booker bu sezon 25.6 sayı, 7.1 asist ve 4.1 ribaund ortalamaları yakalayarak göz doldurdu.



Suns'ın yeni koç arayışı; savunmaya dayalı, mücadeleci bir kültür oluşturabilecek ve oyuncularla iletişimi güçlü bir isim üzerinde yoğunlaşacak. Bu göreve getirilecek koçun, Booker'ın verimli yıllarını maksimuma çıkarması bekleniyor. Durant'ın kalıp kalmaması da bu seçime göre şekillenecek.



Durant'ın menajeri Rich Kleiman'ın da olası bir takas sürecinde aktif rol oynayabileceği konuşuluyor. Yıldız oyuncunun, şampiyonluk hedefi olan başka bir takıma gitme ihtimali de ciddi bir senaryo olarak değerlendiriliyor.



