Golden State Warriors koçu Steve Kerr, bu yılki Warriors takımının geçen yıla göre "çok daha iyi" olduğunu söyledi.



Warriors'ın Utah Jazz'e karşı aldığı 118-110'luk galibiyetin ardından Kerr, takımın bu sezon gösterdiği gelişmeye olan güvenini dile getirdi.



Kerr, önceki yıla kıyasla daha iyi bir iki yönlü basketbol oynandığını belirterek, gelişen kimya ve daha olumlu bir takım atmosferi dahil olmak üzere oyunun çeşitli yönlerinde yaşanan gelişmelerin altını çizdi:



"Evet, kesinlikle daha iyi bir takımız. Daha iyi bir iki yönlü oyun sergiliyoruz ve takım içi bağlantı ve kimyamız daha iyi. Havamız çok daha iyi. Hala özel işler yapabileceğimize dair inancım tam. Açıkçası, işimiz normalde olduğundan daha zor olacak. Play-in'de en az bir, muhtemelen iki maç kazanmamız gerekecek ve bu hiç kolay değil. Ama eğer bir fırsat yakalayabilirsek, şansımız olduğunu düşünüyorum."



Geçen sezon Warriors takım kimyasında zorluklarla karşılaşmış ve bu durum 44-38'lik derecelerine ve playofflara erken veda etmeleriyle kendini göstermişti.





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