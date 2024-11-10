Kerem Yavaş: 'Bizim için çok değerli bir 3 puan'

ikas Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş da Adana Demirspor'un son 3-4 maçtır kaybetmesine rağmen en az sahadaki rakipleri kadar pozisyona girdiğini ifade etti.



Puan tablosunun Adana Demirspor'un ne kadar iyi bir takım olduğunu göstermediğini aktaran Yavaş, "Çok genç ve dinamik bir takım. Takdir edilecek bir mücadele veriyorlar. Bugün de bunları bilerek buraya geldik. Bizi kolay bir karşılaşmanın beklemediğini biliyorduk. Ama onlara saygı duyarak hazırlandık. Sonuç olarak oyuncularımız bunu sahaya yansıttı. Kazanmasını bildik, bizim için çok değerli bir 3 puan. Deplasmanlarda özellikle içerideki maçlardan daha iyi oynadık. Ama puan olarak o iyi oyunun karşılığını alamamıştık. Bunu biraz dengelemek istiyorduk. Bugün başardığımız şeylerden biri oydu." değerlendirmesinde bulundu.



Yavaş, son milli takım arasından bugüne kadar oynadıkları 4 maçta sadece 1 gol yediklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bu bizim için çok değerli. Süper Lig'de hedeflerimize ilerlemek istiyorsak oyunun özellikle savunma bölümünü iyi uygulamamız gerektiğinin farkındayız. Savunma açısından artan bir performansımız var. Hücumda biraz daha az üretken bir görüntüdeydik. Bu maçlar, oynaması kolay olan maçlar değildir. Hücumda daha az üretken olmamıza rağmen iyi bir savunma yaparak kazandık. Puan tablosuna baktığımız zaman yukarıdaki boyalı alandayız. Bunun da Eyüpspor için geçerli ve değerli bir pozisyon olduğunu düşünüyorum."



