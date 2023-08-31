Kerem'den Şampiyonlar Ligi paylaşımı

Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinin belli olmasının ardından sosyal medya hesabından "Aslan" videosu paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Kerem'den Şampiyonlar Ligi paylaşımı
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31 Ağustos 2023 20:19
Galatasaray forması giyen Kerem Aktürkoğlu, Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerinin belli olmasının ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından bir "Aslan" videosu paylaştı.

Kerem'in bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile karşılaşacak.

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